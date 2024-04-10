В центре Рязани засняли подростков, которые издевались над сверстником

Инцидент произошел вечером 9 апреля на улице Почтовой.

В центре Рязани засняли подростков, которые издевались над сверстником. Видео РЗН. Инфо прислал читатель.

Инцидент произошел вечером 9 апреля на улице Почтовой. На кадрах видно, как подросток стоит на улице со спущенными брюками, а рядом с ним стоят несколько человек. После один из них начал тащить мальчика за трусы. На фоне смеялись другие подростки.

«Может из родителей кто своего узнает», — подписал автор поста.