В центре Красноярска пара избила женщину у бара

В центре Красноярска пара избила женщину у бара. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус.Люди».

Инцидент произошел 7 апреля у одного из баров Красноярска. Между двумя женщинами возник конфликт. Одна из них свалила на землю другую и начала бить, а после к этому присоединился мужчина, который избивал лежачую ногой по голове.

Когда женщина потеряла сознание, избивавшие проверили ее пульс и скрылись с места.

Пострадавшую госпитализировали.

Полиция проводит проверку.