В Борках полицейские поймали подростка за рулем мопеда

Инцидент произошел в среду, 10 апреля, в Борках. Во время рейда полицейские остановили 11-летнего подростка на мопеде «Альфа».

В Борках полицейские поймали подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в среду, 10 апреля, в Борках. Во время рейда полицейские остановили 11-летнего подростка на мопеде «Альфа».

"Так как ребенок такого возраста не может быть подвергнут административному наказанию, то всю ответственность за него несут родители", — отметили в сообщении.

Полицейские возбудили административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.