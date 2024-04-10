Студенты РГАТУ приняли участие в чемпионате Рязанской области по киберспорту

6-7 апреля студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в чемпионате Рязанской области по киберспорту, организованном Федерацией компьютерного спорта региона.

Участники соревновались в пяти дисциплинах — Dota 2, CS 2, StarCraft II, DCL — The Game и Tekken.

В трех из них команда агроуниверситета заняла призовые места: второе место по Counter-Strike 2. В личном зачете по Tekken8 у Ивана Калинина — второе место. В дисциплине StarCraft II Никита Дербин занял третье место.

Студенты представят Рязанскую область на соревнованиях ЦФО России.