В РМПТС ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани
В теплосетях рассказали, что сейчас в регионе происходят значительные суточные колебания температуры воздуха. Отопление работает с минимальной температурой до потребителя.
В РМПТС ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе МУП РМПТС.
В теплосетях рассказали, что сейчас в регионе происходят значительные суточные колебания температуры воздуха. Отопление работает с минимальной температурой до потребителя.
«Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия. До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто», — отметили в сообщении.
Ранее об отключении отопления высказывались в мэрии.