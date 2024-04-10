В РМПТС ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани

В теплосетях рассказали, что сейчас в регионе происходят значительные суточные колебания температуры воздуха. Отопление работает с минимальной температурой до потребителя.

В РМПТС ответили на вопрос об отключении отопления в Рязани. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе МУП РМПТС.

В теплосетях рассказали, что сейчас в регионе происходят значительные суточные колебания температуры воздуха. Отопление работает с минимальной температурой до потребителя.

«Отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха была выше 8 градусов Цельсия. До настоящего времени в Рязани такого значения еще не достигнуто», — отметили в сообщении.

Ранее об отключении отопления высказывались в мэрии.