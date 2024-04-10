Пьяный водитель из Брянска протаранил девять машин, пытаясь скрыться от ДПС

Пьяный водитель из Брянска протаранил девять машин, пытаясь скрыться от ДПС. Об этом сообщили в Telegram-канале «Брянская полиция».

Около часа ночи в среду, 10 апреля, в дежурную часть поступила информация о транспортном средстве под управлением мужчины с признаками алкогольного опьянения.

Отмечается, что мужчина на Land Rover проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться во дворах жилых домов по улице Брянского Фронта. В районе дома № 12/1 он совершил ДТП. Механические повреждения получили девять припаркованных машин.

После этого сотрудники ДПС задержали 31-летнего жителя Выгоничского района. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

На злоумышленника составили административные материалы по статье 19.3, части 2 статьи 12.25 и части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Фото: Telegram-канал «Брянская полиция»