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Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле журналистов в районе Кременной
Отмечается, что Половодов был сопровождающим съемочной группы. Он вместе с ними приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной.

При обстреле ВСУ журналистов «Вести Луганск» погиб офицер пресс-центра Минобороны Евгений Половодов. Об этом сообщили «Вести».

Отмечается, что Половодов был сопровождающим съемочной группы. Мужчина вместе с ними приехал в танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной.

Однако ВСУ вычислили их местоположение и нанесли несколько ударов ствольной артиллерией.

Напомним, съемочная группа ВГТРК попала под обстрел ВСУ в районе Кременной. Оператор получил ранение, корреспондент — контузию.

Фото: скриншот из выпуска «Вестей»