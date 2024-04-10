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На восьми улицах Рязани отключили холодную воду
Ее не будет до 18:00.

На восьми улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

В среду, 10 апреля, с 09:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Бахмачеевская, дом № 34 (МБОУ Школа № 28);
  • улица Библиотечная, дома №№ 23, 25, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52;
  • улица Интернатская, дома №№ 1, 2, 2-а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 45-а, 47, 49 (частный сектор);
  • улица Мервинская, дома №№ 64, 64-а, 66, 68-а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 78А, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87 корпус 1, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97-а, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128 (частный сектор);
  • улица Речная, дома №№ 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11 корпус 2, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 33 б, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 (частный сектор);
  • улица Советская, дома №№ 1-а (ГАУ РО СШОР Академия единоборств), 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 корпус 1, 30, 31, 32, 33, 33 корпус 5, 33-а, 33-в, 33-е, 34, 35, 36, 38, 39, 39 корпус 2, 39-а, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 100, 102, 104, 104-а, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 130 лит. б, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 156 (частный сектор).

Также с 09:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 48 корпус 1, 50, 50 (МБУ СШОР Юпитер), 52, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54;
  • улица Мещерская (поселок Солотча), дома №№ 17, 19, 20.