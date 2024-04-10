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На летний отдых рязанских детей в этом году из бюджета выделят около полумиллиарда рублей
Бюджетные ассигнования на отдых и оздоровление рязанских детей в этом году составят 477 миллионов рублей, что на 7,4% больше показателей прошлого года.

Бюджетные ассигнования на отдых и оздоровление рязанских детей в этом году составят 477 миллионов рублей, что на 7,4% больше показателей прошлого года. Такая информация прозвучала на прошедшем в среду, 10 апреля, в Рязанской областной думе правительственном часе, посвященном подготовке к летнему отдыху и оздоровлению детей в Рязанской области в 2024 году.

Как сообщила депутатам и. о регионального министра образования Ольга Васина, в этом году предельная стоимость одного дня проживания в загородном сезонном лагере составит 940 рублей, а в круглогодичном- 1217 рублей. Докладчик отметила, что за прошедший год были отремонтированы детские оздоровительные лагеря «Ласточка»,"Сказка", «Лучезарный», «Смена». Кроме того, в лагере «Радуга» возведены два новых корпуса на 50 мест каждый. С 2024 года в каждой смене проводятся обязательные инструктажи, посвященные пожарной безопасности и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.

Как пояснила и о министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Елена Карпенко, выступившая в роли содокладчика на правительственном часе, почти две тысячи рязанских детей смогут отдохнуть в лагерях на черноморском побережье. Соглашения об их доставке и бесплатном питании во время переезда к местам отдыха уже достигнуто с ОАО «РЖД». На вопрос депутата Александра Жукаева о судьбе временно приостановившего работу санатория «Колос» Ольга Васина ответила, что для него сейчас разрабатывается новая концепция, согласно которой это учреждение станет круглогодичным оздоровительным центром. В этом году в «Колосе» планируется организовать четыре смены, рассчитанные на 240 детей.