На четырех рязанских улицах отключат холодную воду

На четырех рязанских улицах в четверг, 11 апреля, отключат холодную воду. Ресурса не будет с 9:30 до 17:00. Подвоз технической воды будет на улице Чкалова, дом № 9а с 11:00.