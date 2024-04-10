На четырех рязанских улицах отключат холодную воду
На четырех рязанских улицах в четверг, 11 апреля, отключат холодную воду. Ресурса не будет с 9:30 до 17:00. Подвоз технической воды будет на улице Чкалова, дом № 9а с 11:00.
На четырех рязанских улицах в четверг, 11 апреля, отключат холодную воду. Об этом сообщил городской «Водоканал».
Ресурса не будет с 9:30 до 17:00 по адресам:
- 3-й Мопровский переулок дом 4, 4 корпус 1, 8, 10, 12;
- улица Весенняя дома №№ 1/28, 3/15, 4, 5, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9 корп.1, 10, 11;
- улица Высоковольтная дом № 34/13;
- улица Чкалова 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 9, 13,18, 20, 30;
- улица Чкалова дом № 9а, Многопрофильная школа № 17.
Подвоз технической воды будет на улице Чкалова, дом № 9а с 11:00.