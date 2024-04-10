Мэр Рязани попал в десятку самых медийных лиц регионов ЦФО
Виталий Артемов занял 7 место рейтинга первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за март 2024 года. Также в рейтинг попала глава Рязани Татьяна Панфилова. Она заняла 19 место.
Мэр Рязани попал в десятку самых медийных лиц регионов ЦФО. Рейтинг составили специалисты «Медиалогии» .
Виталий Артемов занял 7 место рейтинга первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за март 2024 года.
Артемов обогнал в рейтинге главу Смоленска Александра Новикова, но уступил мэру Тулы Илье Беспалову.
Также в рейтинг попала глава Рязани Татьяна Панфилова. Она заняла 19 место.
Лидерами стали: мэр Белгорода Валентин Демидов, глава Воронежа Вадим Кстенин и мэр Ярославля Артемов Молчанов.