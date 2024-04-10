ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники
В ФАС отметили, что издательство занимает доминирующее положение на рынках учебников. При этом цены на книги по биологии, истории и русскому языку для школьников оказались слишком дорогими.
ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за цен на учебники. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ФАС отметили, что издательство занимает доминирующее положение на рынках учебников. При этом цены на книги по биологии, истории и русскому языку для школьников оказались слишком дорогими.
ФАС завело дело о нарушении антимонопольного законодательства, «Просвещению» грозит административный штраф.