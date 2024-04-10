33-летний рязанец украл велосипед из дома на проезде Речников

Велосипед мужчина сдал в комиссионный магазин.

33-летний рязанец украл велосипед из дома на проезде Речников. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина находился в доме на проезде Речников и увидел на площадке 1 этажа велосипед, который был пристегнут к перилам противоугонным тросом. Он перекусил трос принесенными с собой кусачками и скрылся с места. Велосипед мужчина сдал в комиссионный магазин.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.