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Во Владимире сотрудница хлебозавода лишилась кисти на работе

Во Владимире сотрудница хлебозавода лишилась кисти на работе. Об этом сообщило издание «Pro Gorod Владимир» со ссылкой на региональный Следком.

Предварительно, во время работы с тестоделительной машиной у сотрудницы предприятия 1968 г. р. правую руку затянуло в механизм. В результате она лишилась кисти на уровне запястья. Этим ей причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по нарушению охраны труда. В прокуратуре отметили, что работодатель всячески затягивал процесс расследования несчастного случая на производстве и не оказал пострадавшей материальную помощь. Прокуроры направили в суд иск о компенсации морального вреда в пользу сотрудницы на 1 млн рублей.