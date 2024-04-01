Во Владимире сотрудница хлебозавода лишилась кисти на работе

Во Владимире сотрудница хлебозавода лишилась кисти на работе. Об этом сообщило издание « Pro Gorod Владимир » со ссылкой на региональный Следком.

Предварительно, во время работы с тестоделительной машиной у сотрудницы предприятия 1968 г. р. правую руку затянуло в механизм. В результате она лишилась кисти на уровне запястья. Этим ей причинен тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по нарушению охраны труда. В прокуратуре отметили, что работодатель всячески затягивал процесс расследования несчастного случая на производстве и не оказал пострадавшей материальную помощь. Прокуроры направили в суд иск о компенсации морального вреда в пользу сотрудницы на 1 млн рублей.