Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой

Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения.

Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча состоялась в понедельник, 1 апреля. На ней представители мэрии актуализировали списки жильцов каждой квартиры и объяснили порядок действий на ближайшее время. Отмечается, что дом возьмут под охрану за счет администрации города.

Жильцам обещали помочь в вывозе и хранении уцелевших вещей. Также им разъяснили порядок получения материальной помощи и справок о пожаре.

Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения.

Напомним, пожар в доме № 46 на улице Лесопарковой случился в воскресенье, 31 марта.