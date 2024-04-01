Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
20°
Срд, 03
15°
Чтв, 04
12°
ЦБ USD 92.29 -0.08 02/04
ЦБ EUR 99.57 0.04 02/04
Нал. USD 93.6 / 94.1 01/04 18:07
Нал. EUR 95 / 94.1 01/04 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
3 732
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 305
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
7 604
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
12 619
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой
Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения.

Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча состоялась в понедельник, 1 апреля. На ней представители мэрии актуализировали списки жильцов каждой квартиры и объяснили порядок действий на ближайшее время. Отмечается, что дом возьмут под охрану за счет администрации города.

Жильцам обещали помочь в вывозе и хранении уцелевших вещей. Также им разъяснили порядок получения материальной помощи и справок о пожаре.

Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения.

Напомним, пожар в доме № 46 на улице Лесопарковой случился в воскресенье, 31 марта.