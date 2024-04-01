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В Удмуртии в ДТП погибли два человека

В Удмуртии в ДТП погибли два человека. Об этом сообщил портал «IZHLIFE» со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по регионау.

Авария произошла утром в понедельник, 1 апреля, на 18 километре дороги «Ижевск — Воткинск» в Завьяловском районе.

По предварительной версии, 30-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с «Нивой» (ВАЗ-21214).

В результате погибли два пассажира Lada. Обоих водителей госпитализировали.

Уточняются причины и обстоятельства случившегося.