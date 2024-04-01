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В шиловском магазине рязанские блогеры нашли просроченное детское питание
Инцидент произошел 30 марта в магазине на улице Советской.

В шиловском магазине рязанские блогеры нашли просроченное детское питание. Об этом сообщается в группе «Подслушано Шилово».

Инцидент произошел в субботу, 30 марта, в магазине на улице Советской.

Блогеры подали заявление в полицию из-за продажи детского питания с истекшим сроком годности. Также они нашли просроченные эклеры, соки и йогурты. «Теперь АО „Агроторг“ грозит немаленький штраф», — указано в публикации.