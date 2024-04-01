В Рязанской области пройдут рейды «Источник света»
Комплексные мероприятия проведут сотрудники Госавтоинспекции.
В Рязанской области пройдут рейды «Источник света». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, на транспорте которых класс источника света не соответствует заводской комплектации, а также — режим которых не соответствует предъявляемым требованиям.
Нарушителей привлекут к ответственности, установленной законодательством.