В Рязанской области пройдут рейды «Источник света»

Комплексные мероприятия проведут сотрудники Госавтоинспекции.

В Рязанской области пройдут рейды «Источник света». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей, на транспорте которых класс источника света не соответствует заводской комплектации, а также — режим которых не соответствует предъявляемым требованиям.

Нарушителей привлекут к ответственности, установленной законодательством.