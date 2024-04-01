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В Рязанской области полиция поймала незаконных мигрантов
На злоумышленников составили протоколы.

В Рязанской области полиция поймала незаконных мигрантов. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в ходе рейдов в минувшие выходные оперативники обнаружили 35 фактов административных нарушений. Чаще всего иностранцы пренебрегали правилами въезда или пребывания на территории России, а также требованиями к трудовой деятельности.

Так участковым установлено, что 30-летний рязанец фиктивно поставил на учет на Касимовском шоссе 34-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Фактически иностранец проживал в другом месте.

Кроме того, в Касимове полицейские выявили, второй случай незаконной регистрации. К ней причастны местный житель и 34-летний иностранный гражданин. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что фиктивная постановка на учет наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.