В Рязанской области 37-летнего мужчину объявили в розыск за долги по алиментам

Долг мужчины по алиментам составил 594 тысячи рублей. С февраля 2024 года сараевца объявили в розыск.

В Рязанской области 37-летнего мужчину объявили в розыск за долги по алиментам. Об этом сообщает ИД « Пресса » со ссылкой на отдел судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам.

Приставы разыскивают Хрустова Андрея Юрьевича, 1986 года рождения, зарегистрированного по адресу: поселок Сараи, улица Казинка, дом № 198, квартира № 2. По месту жительства он не проживает.

Долг мужчины по алиментам составил 594 тысячи рублей. С февраля 2024 года сараевца объявили в розыск.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по месту нахождения Хрустова Андрея Юрьевича, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25 или 8 (49148) 3-23-72.