В Рязани завершился 13 сезон ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 31 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Мероприятие посетили более двух с половиной тысячи человек.

«Очень значимое и яркое событие происходит сегодня здесь, во Дворце спорта „Олимпийский“. Ночная лига — это большая честь для всей Рязанской области. В прошлом году наши команды показали высокие результаты в Сочи, я уверен, что в этом сезоне нас всех ждут новые вершины, а мы будем с удовольствием за них болеть», — сказал губернатор Павел Малков.

Всего на лед тринадцатого Всероссийского фестиваля от Рязанской области вышло 48 команд, а это около 1000 хоккеистов-любителей. Однако одержали победу только четыре команды: «Автомобилист» (Любитель 50+), «Автошкола» (Любитель 40+), «РГВВДКУ» (Любитель 18+) и «Торпедо Юность» (Лига Мечты).

«В Рязани хоккей находится на невероятном подъеме. Ночная лига считается одной из самых лучших в России. Юные хоккеисты успешно выступают на детских соревнованиях, показывая отличный уровень, профессиональный хоккей также с каждым годом все больше развивается», — отметил Владислав Третьяк.

Олег Смирнов подчеркнул, что «по количеству команд Рязань занимает второе место из 81 региона, уступая только Москве».

В этом году для зрителей подготовили обширную развлекательную программу. Гости смогли насладиться выступлениями рязанского и московского балета на льду.

В перерывах решающих матчей среди болельщиков разыграли ценные призы.

Завершением праздника стало выступление уроженки Рязани, серебряного призера Олимпийский игр Александры Трусовой, которая представила показательный номер «Кукушка».

По окончанию награждения все желающие смогли получить автографы Александры Трусовой и Владислава Третьяка.

Победители четырех дивизионов отправятся защищать честь региона в финале Фестиваля, который пройдет в мае этого года в Сочи.