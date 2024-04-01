Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
17°
Втр, 02
19°
Срд, 03
16°
ЦБ USD 92.29 -0.08 02/04
ЦБ EUR 99.57 0.04 02/04
Нал. USD 93.6 / 99.7 01/04 13:14
Нал. EUR 101.8 / 103 01/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
3 599
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 178
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
7 465
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
12 482
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани завершился 13 сезон ночной хоккейной лиги

В воскресенье, 31 марта, во дворце спорта «Олимпийский» прошли решающие матчи и торжественная церемония закрытия регионального этапа XII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области.

Мероприятие посетили более двух с половиной тысячи человек.

«Очень значимое и яркое событие происходит сегодня здесь, во Дворце спорта „Олимпийский“. Ночная лига — это большая честь для всей Рязанской области. В прошлом году наши команды показали высокие результаты в Сочи, я уверен, что в этом сезоне нас всех ждут новые вершины, а мы будем с удовольствием за них болеть», — сказал губернатор Павел Малков.

Всего на лед тринадцатого Всероссийского фестиваля от Рязанской области вышло 48 команд, а это около 1000 хоккеистов-любителей. Однако одержали победу только четыре команды: «Автомобилист» (Любитель 50+), «Автошкола» (Любитель 40+), «РГВВДКУ» (Любитель 18+) и «Торпедо Юность» (Лига Мечты).

«В Рязани хоккей находится на невероятном подъеме. Ночная лига считается одной из самых лучших в России. Юные хоккеисты успешно выступают на детских соревнованиях, показывая отличный уровень, профессиональный хоккей также с каждым годом все больше развивается», — отметил Владислав Третьяк.

Олег Смирнов подчеркнул, что «по количеству команд Рязань занимает второе место из 81 региона, уступая только Москве».

В этом году для зрителей подготовили обширную развлекательную программу. Гости смогли насладиться выступлениями рязанского и московского балета на льду.

В перерывах решающих матчей среди болельщиков разыграли ценные призы.

Завершением праздника стало выступление уроженки Рязани, серебряного призера Олимпийский игр Александры Трусовой, которая представила показательный номер «Кукушка».

По окончанию награждения все желающие смогли получить автографы Александры Трусовой и Владислава Третьяка.

Победители четырех дивизионов отправятся защищать честь региона в финале Фестиваля, который пройдет в мае этого года в Сочи.