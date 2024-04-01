В Рязани задержали мужчину за нарушения административного надзора

Инцидент произошел на улице Новоселов в 22:45 в воскресенье, 31 марта.

В Рязани задержали пьяного мужчину, нарушившего требования административного надзора. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Новоселов в 22:45 в воскресенье, 31 марта.

Патрульные обратили внимание на мужчину, который вел себя, как будто он пьян. Они остановили прохожего и выяснили, что это 34-летний рязанец. Суд назначил в отношении него административный надзор, который ограничивал ему возможность находиться ночью вне дома и употреблять спиртное. Полицейские выяснили, что мужчина нарушил правила надзора.

Рязанца препроводили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора).