В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра

На 1 апреля показатель составляет 380 сантиметров.

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Уровень воды на 1 апреля составляет 380 сантиметров.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 32 сантиметра. Он составляет 417 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 41 сантиметр и составляет 258 сантиметров.

В Мокше у Кадома уровень воды увеличился на 51 сантиметр. Он составляет 399 сантиметров.

В Проне у населенного пункта Быково уровень воды повысился на 155 сантиметров и составляет 665 сантиметров.

У села Троица уровень воды в Ранове повысился на 18 сантиметров и составляет 745 сантиметров.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 44 сантиметра и составляет 301 сантиметр.

Отмечается, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.