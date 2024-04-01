Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
17°
Втр, 02
19°
Срд, 03
16°
ЦБ USD 92.37 0.11 30/03
ЦБ EUR 99.53 -0.18 30/03
Нал. USD 93.51 / 99.3 01/04 12:15
Нал. EUR 101.91 / 103.09 01/04 12:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
3 381
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
6 993
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
7 290
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
12 293
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра
На 1 апреля показатель составляет 380 сантиметров.

В Рязани уровень воды в Оке поднялся на 54 сантиметра. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Уровень воды на 1 апреля составляет 380 сантиметров.

  • В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 32 сантиметра. Он составляет 417 сантиметров.
  • В районе Касимова уровень воды в Оке поднялся на 41 сантиметр и составляет 258 сантиметров.
  • В Мокше у Кадома уровень воды увеличился на 51 сантиметр. Он составляет 399 сантиметров.
  • В Проне у населенного пункта Быково уровень воды повысился на 155 сантиметров и составляет 665 сантиметров.
  • У села Троица уровень воды в Ранове повысился на 18 сантиметров и составляет 745 сантиметров.
  • У Скопина уровень воды в Верде повысился на 44 сантиметра и составляет 301 сантиметр.

Отмечается, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.