В Рязани стартовала запись детей в первые классы

Отмечается, что в первый день записи родители подали уже 3 897 заявлений

В Рязани стартовала запись детей в первые классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 апреля 2024 года в Рязани началась запись в первые классы школы города.

Отмечается, что в первый день записи родители подали уже 3 897 заявлений. Из них 3 359 — через Единый портал государственных услуг, 538 — лично. Статус «Подтверждение документов» имеют 2 340 заявлений, статус «Зарегистрировано» — 1 501 заявлений.