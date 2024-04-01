В Рязани снова зафиксировали несколько превышений ПДК сероводорода в воздухе

Результаты мониторинга направили в соответствующие органы.

В Рязани снова зафиксировали несколько превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.

В четверг, 28 марта, стационарный пост наблюдения за воздухом зафиксировал в Дашково-Песочне превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,48 ПДКмр.

На следующий день, 29 марта, стационарный пост наблюдения за воздухом снова зафиксировал в Дашково-Песочне превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,4 ПДКмр.

Отмечается, что в других районах города превышений не зарегистрировали. Результаты мониторинга направили в соответствующие органы.