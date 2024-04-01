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В Рязани открылся МФЦ в торговом центре «Виктория Плаза»
Офис с расширенным спектром услуг начал работу в ТРЦ с понедельника, 1 апреля. Он стал 145 подразделением МФЦ в Рязанской области.

В Рязани открылся МФЦ в торговом центре «Виктория Плаза». Об этом сообщила зампред правительства Юлия Швакова.

Офис с расширенным спектром услуг начал работу в ТРЦ с понедельника, 1 апреля. Он стал 145 подразделением МФЦ в Рязанской области.

В МФЦ работают пять окон приема заявок. Два из них — электронные сервисы, посредством которых горожане могут самостоятельно оформить необходимую услугу. Три окна — это классические секторы, где специалисты центра оказывают услуги очно.

«Подобный формат работы офисов МФЦ обладает рядом безусловных преимуществ. В первую очередь доступным расположением, удобным временем работы, а также наличием смарт-зоны для дополнительной экономии времени обслуживания», — отметила Швакова.

МФЦ работает с понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00.

«Подчеркну, что сектора пользовательского сопровождения для получения услуг в электронном виде также открыты на базе других существующих офисов МФЦ в регионе. Помимо этого, организованы бесконтактные способы получения результатов через постаматы, внедрены бесплатный телефонный номер для контакт-центра МФЦ и голосовой помощник „Надежда“, открыты секторы пользовательского сопровождения для заявителей, не имеющих навыков работы с цифровыми сервисами», — поделилась зампред правительства.