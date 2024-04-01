В Рязани ограничат стоянку транспорта на участке улицы Свободы

Изменения вступят в силу с 23 апреля.

В Рязани ограничат стоянку транспорта на участке улицы Свободы. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Запрет будет действовать от перекрестка с улицей Садовая до улицы Полонского. Изменения вступят в силу с 23 апреля.

На отрезке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на время производства работ до 30 сентября 2024 года.

Мэрия просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.