В Рязани ограничат стоянку транспорта на участке улицы Свободы
Изменения вступят в силу с 23 апреля.
В Рязани ограничат стоянку транспорта на участке улицы Свободы. Об этом в понедельник, 1 апреля,
Запрет будет действовать от перекрестка с улицей Садовая до улицы Полонского. Изменения вступят в силу с 23 апреля.
На отрезке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на время производства работ до 30 сентября 2024 года.
Мэрия просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута.