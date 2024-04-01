В Рязани будут судить группу хакеров, похитивших данные из зарубежных баз данных

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.

В Рязани будут судить группу хакеров, похитивших данные из зарубежных баз данных. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По данным следствия, с конца 2017 группа молодых людей из шести человек при помощи компьютерных программ обходила средства защиты сайтов зарубежных интернет-магазинов и получала доступ к их базам данных. Затем молодые люди копировали реквизиты банковских карт и публиковали их на своих удаленных серверах.

В результате хакеры завладели сведениями почти о 160 тыс. платежных карт иностранных граждан, после чего продали их через теневые интернет-площадки.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани.