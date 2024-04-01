В Рязань полностью потушили пожар на улице Лесопарковой
Возгорание случилось в воскресенье, 31 марта.
В Рязань полностью потушили пожар на улице Лесопарковой. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.
Возгорание случилось в воскресенье, 31 марта. Загорелся двухэтажный дом 1958 года постройки. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.
Огонь локализовали в 20:03, в 20:44 произошла ликвидация открытого горения. Полностью пожар потушили в 6:10 в понедельник, 1 апреля.
На пожар выезжали 12 автомобилей, 39 человек личного состава.