В Рязань полностью потушили пожар на улице Лесопарковой

Возгорание случилось в воскресенье, 31 марта.

В Рязань полностью потушили пожар на улице Лесопарковой. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Возгорание случилось в воскресенье, 31 марта. Загорелся двухэтажный дом 1958 года постройки. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших нет.

Огонь локализовали в 20:03, в 20:44 произошла ликвидация открытого горения. Полностью пожар потушили в 6:10 в понедельник, 1 апреля.

На пожар выезжали 12 автомобилей, 39 человек личного состава.