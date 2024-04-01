В России упростили подключение домов к электричеству в СНТ

Отмечается, что теперь для заключения договора энергоснабжения жителям достаточно подать заявку в организацию.

В России упростили подключение домов к электричеству в СНТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Отмечается, что теперь для заключения договора энергоснабжения жителям достаточно подать заявку в организацию и в режиме одного окна получить бесплатную комплексную услугу.

После этого сразу на сайте будет доступен личный кабинет, в котором разместят все документы.