В работе «Вконтакте» произошел сбой
Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.
В работе «Вконтакте» произошел сбой. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщают данные сервиса Downradar.
Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.