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Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
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В работе «Вконтакте» произошел сбой
Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.

В работе «Вконтакте» произошел сбой. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщают данные сервиса Downradar.

Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.