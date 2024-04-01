В Подмосковье из-за повреждения кабеля задержали электричку «Москва — Рязань-1»

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, на станции «Фруктовая». Транспорт задержался на 25 минут.

В Подмосковье из-за поврежденного кабеля задержали электричку «Москва — Рязань-1». Об этом сообщили в группе «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта, на станции «Фруктовая». Транспорт задержался на 25 минут.

«Причина: в 16:33 была обнаружена ложная занятость пути на станции Алпатьево по причине повреждения кабеля посторонними», — указано в публикации. Из-за случившегося задержались еще пять поездов. Они остановились на промежуток от шести до 28 минут.