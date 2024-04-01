В Петербурге мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки

Потерпевшего ранили в грудь и плечо.

В Петербурге мужчина выстрелил в соседа из-за громкой музыки. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональное МВД.

По данным полиции, в субботу, 30 марта, житель Невского района пошел к соседу, чтобы попросить убавить музыку. Дверь никто не открыл и мужчина стал кидать камешки в стекло нарушителя тишины.

Сосед открыл стрельбу через окно из травматического пистолета. Первый петербуржец был ранен в грудь и плечо. Ему оказали медицинскую помощь.

Стрелка задержали, оружие изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.