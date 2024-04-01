В Москве девятилетняя девочка во время квеста провалилась в открытую нишу

В Москве девятилетняя девочка во время квеста провалилась в открытую нишу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в субботу, 30 марта. Девочка с друзьями проходила квест в одном из московских. Во время прохождения испытаний, неожиданно открылась дверца ниши, и девочка провалилась вниз на 2,5 метра. Ребенок отделался ушибом.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.