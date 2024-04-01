В Ленинградской области неизвестный избил 13-летнего школьника молотком

В Ленинградской области неизвестный избил 13-летнего школьника молотком. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Все случилось в поселке Рощино Выборгского района.

Отмечается, что неизвестный мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо 13-летнего подростка, затем ударил молотком по шлему, в котором был школьник, повалил на землю и начал бить.

Ребенка госпитализировали.

Нападавшего разыскивает полиция.