В Ленинградской области неизвестный избил 13-летнего школьника молотком
В Ленинградской области неизвестный избил 13-летнего школьника молотком. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Все случилось в поселке Рощино Выборгского района.
Отмечается, что неизвестный мужчина распылил содержимое перцового баллончика в лицо 13-летнего подростка, затем ударил молотком по шлему, в котором был школьник, повалил на землю и начал бить.
Ребенка госпитализировали.
Нападавшего разыскивает полиция.