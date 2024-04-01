В Кемерове около ночного клуба застрелили 27-летнего мужчину

В Кемерове около ночного клуба застрелили 27-летнего мужчину. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ по региону.

По информации СК, инцидент произошел утром 1 апреля около входа в заведение в центре города.

Уточняется, что один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь. Он сделал не менее двух выстрелов. От полученных ранений 27-летний мужчина умер.

Злоумышленник пытался сбежать с места и избавиться от оружия, однако его задержали полицейские. По предварительной версии, убийство совершил 22-летний местный житель.

Сотрудники Следкома осмотрели место происшествия, нашел и изъял пистолет. Опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.