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В Госдуме предложили рекламировать российское вино ночью
Информацию разместят на электронных табло с 23 до 7 часов.

В Госдуме предложили рекламировать российское вино ночью. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила lenta.ru.

Отечественную продукцию смогут показывать во всех регионах. Ее будут размещать на электронных табло с 23 до 7 часов по местному времени. Это следует из поправок к законопроекту, который подготовлен думой.

Изменения затрагивают ранее одобренный документ, который разрешил рекламу вина российских марок вдоль дорог региона-производителя с определенными ограничениями. Новые поправки подразумевают запрет на установку таких табло вблизи 100 метров от детских, образовательных, санаторно-курортных организаций. Также реклама должна содержать предупреждение о вреде алкоголя, занимающего не менее 10 процентов пространства.

Кроме того, в пакете расширений указана необходимость установки IT-программы на рекламной конструкции, которая позволит хранить транслируемый материал в течение года.

На данный момент рекламу российского вина можно размещать в периодических печатных изданиях, кроме первой и последней полос, а также в ночных эфирах теле- и радиопрограмм и на специализированных ярмарках винодельческой продукции.