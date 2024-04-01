В Госдуме предложили проверить все выданные иностранцам паспорта за 10 лет

Отмечается, что есть случаи получения гражданства России с нарушением миграционного законодательства.

В Госдуме предложили проверить все выданные иностранцам паспорта за 10 лет. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.

Как отметил политик, есть случаи получения гражданства России с нарушением миграционного законодательства.

«В целях обеспечения нацбезопасности прошу вас провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство РФ, за последние десять лет», — сообщил Сухарев.