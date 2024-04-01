В ДТП в Милославском районе пострадала 28-летняя девушка

Авария произошла в воскресенье, 31 марта, на 105 километре «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

В Милославском районе в ДТП пострадала 28-летняя девушка. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 31 марта, примерно в 13:30, на 105 километре трассы «Михайлов-Голдино-Горлово-Скопин-Милославское».

По предварительной информации, 28-летняя жительница Милославского района на Volkswagen Golf съехала в кювет. В результате девушка получила травмы, ее госпитализировали.

По факту аварии полиция начала проверку.