В Челябинской области рабочего засыпало щебнем

В Челябинской области рабочего засыпало щебнем. Об этом сообщило издание URA.ru со ссылкой на источник.

Трагедия случилась в Канзафаровском карьере вечером в воскресенье, 31 марта.

«Предварительно известно, что рабочий залез в бункер для чистки. При этом рацию с собой не взял, не сообщил о своих действиях внутри. Оператор погрузчика в этот момент сбрасывал щебень в бункер. Не зная о нахождении коллеги внутри, он заполнил бункер», — уточняет источник.

В публикации указано, что погибшему рабочему было 56 лет. Он работал оператором.