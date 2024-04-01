В Борках из-за половодья перекрыли участок дороги
В понедельник, 1 апреля, в связи с подтоплением в поселке Борки перекрыли участок дороги от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2».
В Борках из-за половодья перекрыли участок дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Рязани.
В понедельник, 1 апреля, в связи с подтоплением в поселке Борки перекрыли участок дороги от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2».
На месте установили оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен».
Ранее из-за половодья изменили маршрут № 11. Теперь он следует до остановки общественного транспорта «Борки-1». Маршрут изменен до окончания половодья.