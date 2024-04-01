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Температура 1 апреля в Рязани стала рекордной за последние 40 лет
В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Рязанской области прогрелась до +19,4 градусов и побила рекорд 1983 года. Тогда в регионе температура поднялась до 17,4 градусов.

Температура 1 апреля в Рязани стала рекордной за последние 40 лет. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Рязанской области прогрелась до +19,4 градусов и побила рекорд 1983 года. Тогда в регионе температура поднялась до 17,4 градусов.

Отмечается, что отрицательный температурный рекорд зафиксировали 1 апреля 1963 года. Тогда температура воздуха составила -18,6 градусов.