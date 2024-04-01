Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года

Компания поменяет название и логотип до конца года. Такое решение связано с претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда.

Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Об этом сообщает РБК .

По данным издания, компания изменит название и логотип. Такое решение связано с претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда.

Отмечается, что в последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года. Тогда оператор изменил свой слоган и фирменный стиль.