Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года
Компания поменяет название и логотип до конца года. Такое решение связано с претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда.
Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года. Об этом сообщает
По данным издания, компания изменит название и логотип. Такое решение связано с претензией Tele2 на лидерство и решением оператора не продлевать лицензию на использование бренда.
Отмечается, что в последний раз Tele2 обновляла бренд в январе 2017 года. Тогда оператор изменил свой слоган и фирменный стиль.