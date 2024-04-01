ТАСС: дагестанские террористы финансировали теракт в «Крокус сити холле»
Второе нападение преступники готовили в Каспийске.
Дагестанские террористы финансировали теракт в «Крокус сити холле». Об этом в понедельник, 1 апреля,
По информации ведомства, злоумышленники поставляли деньги и оружие боевикам для теракта в Красногорске. Участники преступной группировки были задержаны в воскресенье, 31 марта.
В ЦОС отметили, что четыре иностранца также планировали террористический акт в Каспийске, в месте массового скопления людей.