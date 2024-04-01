Студенты РГУ имени Есенина стали участниками волонтерской и гуманитарной миссии в новых регионах

Студенты Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина стали участниками волонтерской и гуманитарной миссии в новых регионах.

Отмечается, что в понедельник, 1 апреля, в качестве активистов «Молодой гвардии» учащиеся отправились в ДНР.

Две недели они будут оказывать помощь местным жителям, персоналу в госпиталях и образовательных учреждениях.

Перед отъездом студенты прошли обучение по оказанию первой помощи на базе Рязанского медуниверситета, также с ними провели инструктаж по охране труда и технике безопасности.

Волонтеры повезли с собой гуманитарную помощь, собранную студентами и преподавателями университета.