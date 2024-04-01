Сотрудника пункта выдачи Ozon обвинили в изнасиловании в Москве

Сотрудника пункта выдачи Ozon обвинили в изнасиловании девочки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел в пункте выдачи на улице Сходненской в среду, 27 марта.

На смене работал 24-летний сотрудник. По данным Telegram-канала, он схватил 16-летнюю девочку и изнасиловал в помещении. Она смогла сбежать и вернуться домой. Подросток рассказал о случившемся матери. Женщина обратилась в полицию.

Нападавшего задержали в тот же вечер. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». Отмечается, что по последней статье мужчина был судим в 2018 году, когда ему было 18 лет.