Россиян предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет планету 2 апреля

Отмечается, что всего в апреле ожидаются три мощных геошторма.

Россиян предупредили о мощной магнитной буре, которая накроет планету 2 апреля. Об этом сообщает «МК».

Отмечается, что всего в апреле ожидаются три мощных геошторма.

Ближайшая буря произойдет в период со 2 по 5 апреля. Ее спровоцирует новая корональная дыра, возникшая на поверхности Солнца.

Кроме того, еще бури прогнозируют с 9 по 11 и с 19 по 22 апреля. В это время сила геоударов достигнет пяти баллов.

Метеочувствительным людям нужно быть внимательными к своему здоровью.