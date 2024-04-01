Путин поручил выделить 75 миллиардов на повышение рождаемости

Деньги должны поступить до 2030 года.

Путин поручил выделить 75 миллиардов на повышение рождаемости. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил LIFE.ru со ссылкой на сайт Кремля.

Уточняется, что средства направят в регионы с низким коэффициентом рождаемости.

«Правительству РФ разработать нацпроект „Семья“, предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского уровня, предусмотрев выделение в 2025—2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 75 миллиардов рублей», — говорится в тексте.

Исполнение поручения контролирует глава кабмина Михаил Мишустин. По этапам реализации задачи он должен отчитаться не позднее 1 сентября 2024 года.