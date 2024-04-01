Путин поручил сократить количество контрольных работ и домашних заданий в школах

Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах проработают данный вопрос.

Путин поручил сократить количество контрольных работ и домашних заданий в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Рособрнадзор, Минпросвещения и органы исполнительной власти в регионах должны проработать вопрос «с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования».