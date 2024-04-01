Ночью в Рязани поймали пьяного водителя за рулем «Ленд Ровера»

Отмечается, что от прохождения освидетельствования рязанец отказался. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол.

Ночью в Рязани поймали пьяного водителя за рулем «Ленд Ровера». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью 1 апреля полицейские заметили на улице Краснорядской автомобиль «Ленд Ровер», который следовал по дороге так, будто водитель был в состоянии опьянения.

Сотрудники ППСП остановили автомобиль на улице Маяковского и при общении с водителем — 55-летним рязанцем увидели явные внешние признаки алкогольного опьянения.

Отмечается, что от прохождения освидетельствования рязанец отказался. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.